Polícia Civil prende estrangeiro por furto qualificado em Armação dos Búzios

Policiais civis da 127ª DP (Armação dos Búzios) prenderam, ontem (19), um estrangeiro acusado de furtar um telefone celular em um hostel. Ele foi localizado no Centro de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos.

A ação começou após a vítima procurar a delegacia para comunicar o furto do aparelho. Com base nas informações repassadas e nas imagens de câmeras de segurança, os policiais identificaram que o acusado seguia em direção a um hotel nas proximidades da rodoviária da cidade.

Durante a abordagem, os policiais encontraram o celular na posse do suspeito. Ao ser questionado, ele alegou inicialmente ter achado o aparelho em Copacabana. No entanto, ao chegar à delegacia, confessou ter subtraído o item do interior do hostel.

O homem foi conduzido à unidade policial, onde foi autuado em flagrante por furto qualificado mediante fraude.