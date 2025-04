Funcionário cai no mar durante incêndio em plataforma de petróleo no Norte Fluminense

Foi registrado na manhã desta segunda-feira (21) um princípio de incêndio em uma plataforma de petróleo na Bacia de Campos, no Norte Fluminense. Segundo o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF), o acidente ocorreu na plataforma Cherne 1, também conhecida como PCH-1, e resultou na queda de um funcionário no mar.

De acordo com o sindicato, o incêndio aconteceu por volta das 7h25, e as chamas foram controladas rapidamente. Ainda segundo o Sindipetro-NF, o trabalhador foi resgatado do mar com queimaduras.

Leia também:

Guilherme, João Pedro e Renata: quem será o grande vencedor do BBB 25?

Caravana de Arte e Lazer leva diversão ao bairro Itaoca

O acidente foi registrado por pessoas que estavam em navios próximos à plataforma, localizada a cerca de 133 quilômetros da costa de Macaé. Nas imagens, é possível ver uma fumaça densa saindo da estrutura.