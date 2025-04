Grupo de Artistas de Maricá (GAM) empossa nova diretoria em Assembleia Extraordinária

No último sábado, 15 de março, o Grupo de Artistas de Maricá (GAM) realizou uma Assembleia Extraordinária marcada por decisões cruciais para o futuro da instituição. Em um clima de comprometimento e espírito coletivo, associados se reuniram para deliberar sobre questões internas e preencher cargos vacantes na diretoria.

Durante a assembleia, foi oficializada a posse da nova diretoria, que assume a missão de conduzir o GAM com responsabilidade, sensibilidade artística e foco na valorização da cultura local. A nova formação ficou definida da seguinte forma:

A presidência do GAM passa a ser exercida por Karine Monteiro Valente, enquanto a diretoria financeira fica sob responsabilidade de Gilda Campos. Roberta Souza assume a diretoria social, Angela Maria Andrade do Bem responde agora pela diretoria administrativa, e a diretoria artística fica a cargo de Ornellas. O conselho fiscal também foi renovado, sendo agora composto por Maria Luisete Furtado, Rodney Willian Jenson e Fernando Araújo Ramos.

A nova gestão assume com o compromisso de fortalecer os laços entre os artistas da cidade, ampliar espaços de visibilidade para as expressões culturais e garantir a continuidade das ações que fazem do GAM uma referência no cenário artístico de Maricá.

Ao final da reunião, a diretoria agradeceu a presença e o apoio dos associados, desejando que os próximos passos da instituição sejam guiados por harmonia, transparência e paz — valores que sustentam a essência do coletivo desde sua fundação.

