Jovem é morta pelo ex-companheiro em Iguaba Grande

O corpo de Larissa Olímpio, de 18 anos, foi encontrado pela Polícia Civil em uma área de mata, próxima a um lago, em Iguaba Grande, na Região dos Lagos. O ex-companheiro da vítima, Rodrigo Mendonça Rodrigues, de 25 anos, confessou o assassinato e detalhou como afogou Larissa no lago antes de enterrá-la em uma cova rasa. A polícia investiga o caso como feminicídio.

A vítima era mãe de duas crianças gêmeas de sete meses, filhas do suspeito.

O paradeiro de Larissa era desconhecido desde a última sexta-feira (28). O corpo da jovem foi localizado em uma área conhecida como Arrastão de Pedras, após a Polícia Civil organizar uma operação de buscas entre a casa da vítima e a do suspeito.

Havia sido expedido um mandado de prisão temporária em nome do suspeito, antes do corpo da vítima ser localizado. Rodrigo foi preso em um imóvel abandonado, no distrito de São Vicente, em Araruama, na terça-feira (1º).

No momento da prisão, estavam presentes aproximadamente 40 agentes, entre policiais civis, guardas municipais e bombeiros.