Prefeitura de Maricá pretende fazer proposta pela SAF do Vasco usando fundo de investimento da cidade; Entenda

Quaquá é torcedor declarado do Vasco - Foto: Reprodução/rees sociais

Em uma entrevista, realizada nesta quarta-feira (2) à newsletter "Jogo político", do jornalista Thiago Prado, o prefeito de Maricá, Washington Quaquá (PT), declarou que pretende fazer uma proposta pela compra da SAF do Vasco. Segundo afirmou Quaquá, a negociação seria bancada pelo fundo soberano do município.

Quaquá ainda contou sobre o encontro que terá com o ex-jogador Bismarck, que defendeu o clube, na intenção de que o mesmo faça uma espécie de "ponte" entre ele e o presidente e também ex-jogador do Vasco, Pedrinho.

"Quero levar uma proposta ao Pedrinho de compra da SAF do Vasco", afirmou o prefeito, que é torcedor declarado do clube carioca.

Após a declaração, Quaquá foi questionado, na entrevista, se iria comprar o Vasco. "Não sou eu, mas o fundo de investimentos da cidade. Por que não?", respondeu o político.

O fundo soberano de Maricá é abastecido por recursos oriundos de royalties de petróleo. A cidade é um dos municípios do estado que mais recebe verbas do gênero. Atualmente, segundo o prefeito, o fundo "está batendo na casa dos R$ 2 bilhões".