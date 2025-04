Policial militar é assassinado na Avenida Brasil

O carro do policial estava com várias marcas de tiros - Foto: Reprodução/TV Globo

O carro do policial estava com várias marcas de tiros - Foto: Reprodução/TV Globo

Um policial militar foi assassinado enquanto passava pela Avenida Brasil, próximo de Bangu, Zona Oeste do Rio, na madrugada desta quinta-feira (3).

Segundo informações iniciais, a vítima, de 44 anos, era cabo lotado no 41º BPM (Irajá) e trafegava na Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, por volta das 4h30, quando os criminosos o atacaram.

O carro do policial estava com várias marcas de tiros. Depois do ataque, os criminosos fugiram do local.

De acordo com a Polícia Militar, no momento em que os policiais do Batalhão de Policiamento de Vias Especiais (BPVE) chegaram ao local do crime, o veículo estava com as portas abertas. Os agentes encontraram uma pistola sob o corpo da vítima.

O carro já foi periciado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Até o momento, não há informações sobre o motivo do crime.

Em razão da perícia, o trânsito apresentava complicações na Avenida Brasil, Bangu, por volta das 7h.

Ainda segundo a PM, ainda não se sabe quem seria o autor do crime nem a motivação. O corpo do policial será submetido a exames no Instituto Médico-Legal (IML), situado em Campo Grande, Zona Oeste.