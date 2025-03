Polícia Civil estoura depósito clandestino de cigarros em Rio das Ostras

Policiais Civis da Delegacia do Consumidor (Decon), em uma operação conjunta com a Secretaria de Defesa do Consumidor (Sedcom), Vigilância Sanitária e Procon, estouraram, nesta quarta-feira (19/03), um depósito clandestino de cigarros em Rio das Ostras. Durante a ação, uma pessoa foi presa e dezenas de maços de cigarros contrabandeados foram apreendidos.

De acordo com os agentes, o local funcionava como depósito que abrigava mercadorias contrabandeadas e também impróprias para o consumo. Segundo investigação, os cigarros são de origem paraguaia. Além dos maços, os policiais apreenderam cigarros eletrônicos e uma carga de azeite adulterado.

O preso responderá por contrabando, crime contra a relação de consumo e adulteração de produto alimentício. Além disso, uma empresa envolvida no esquema responderá pelos mesmos crimes. Todo o material foi apreendido e será encaminhado para descarte.