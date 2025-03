Catamarã de Charitas tem recorde de passageiros após redução de tarifa

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, comemorou o balanço da primeira semana útil após a redução da tarifa da linha Charitas–Praça XV de R$ 21,00 para R$ 7,70. O fluxo diário de passageiros passou de 3.500 para 6.000, um aumento de 72%. A redução da tarifa é fruto de um convênio entre o Estado e a Prefeitura.

"Niterói foi pioneira ao propor essa parceria com o Governo do Estado. Esse subsídio do município é um investimento na qualidade de vida das pessoas. Isso representa economia para o cidadão, menos tempo de deslocamento e redução de mais de 5 mil veículos nas ruas da cidade", declarou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

Durante a negociação, a Prefeitura também ressaltou a importância da climatização e o aumento da frota em função da demanda. Atualmente, quatro barcas são utilizadas no trecho.

As embarcações que operam na linha Charitas têm capacidade para, em média, 350 passageiros, e atualmente nenhuma delas permite que os passageiros viajem em pé. Portanto, se o limite máximo for atingido, a embarcação poderá partir até mesmo minutos antes do previsto, agilizando o tempo de viagem. Sendo assim, os usuários que chegarem posteriormente precisarão aguardar a próxima barca.

A travessia funciona de segunda a sexta-feira, com partidas entre 6h30 e 20h10 no sentido Charitas–Praça XV e das 7h às 21h no sentido Praça XV–Charitas. Os intervalos são de 20 minutos. A linha não opera entre 12h e 16h, e não há circulação nos fins de semana e feriados. Passageiros que tenham direito à gratuidade podem viajar normalmente.

Embarque de bicicletas - Conforme informado no início da operação do novo consórcio, por meio do site da Barcas Rio (barcasrio.com.br) e de avisos na estação e embarcações, na linha Charitas somente são permitidas de 2 a 5 bicicletas dobráveis por viagem, devido às características das barcas.