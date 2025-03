Praia de Itaúna recebe estrelas do surf na primeira etapa do Brasileiro 2025

Saquarema, a capital do surf brasileiro, está em festa. Começou nesta segunda-feira (17), a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Surf Master 2025, evento que faz parte do Festival Aloha Spirit, reunindo nomes de peso dos esportes aquáticos.

Considerado um dos maiores eventos deste segmento na América Latina, o Aloha Spirit está sendo realizado em Saquarema desde a última sexta-feira (14) e segue até o dia 23 de março. Em parceria com a Confederação Brasileira de Surf (CBSurf), o torneio contará com disputas emocionantes nas classes Master de Surf, Longboard, SUP Surf e Stand Up Paddle Race.

Entre os destaques estão Ricardo Bocão, um dos grandes pioneiros da profissionalização do surfe no Brasil, assim como Jojó de Olivença, ex-campeão brasileiro que marcou a história com seu estilo fluído e radical. Guilherme Herdy, que brilhou no WCT nos anos 90, segue como um forte competidor na categoria Master e Fábio Gouveia, primeiro brasileiro a vencer o Circuito Mundial Amador e um verdadeiro ícone do surfe nacional, também estará na disputa, trazendo toda a sua experiência e talento para a icônica Praia de Itaúna, conhecida como o “Maracanã do Surf”, palco das competições desta modalidade.

No Stand Up Paddle e SUP Surf, Aline Adisaka chega como uma das grandes favoritas, acumulando títulos internacionais e presença constante nos pódios das principais competições. Já no Longboard, Chloé Calmon, medalhista em diversos eventos globais, representa o Brasil com maestria, consolidando-se como uma das melhores do mundo na modalidade. Lena Ribeiro, referência na canoagem e SUP Race, reforça a força feminina nos esportes aquáticos, carregando conquistas nacionais e internacionais. Com esse elenco de estrelas, a Praia de Itaúna reafirma Saquarema como a capital do surfe brasileiro.

Já neste primeiro dia de competições, o público pode vivenciar performances de alto nível e baterias acirradas, com atletas mostrando toda a sua experiência e técnica nas manobras.

Além do campeonato de surf, o Aloha Spirit segue com uma programação intensa, trazendo competições eletrizantes em modalidades como paddle, apneia e canoa havaiana. O evento não é apenas uma celebração do esporte, mas também um encontro de cultura, sustentabilidade e estilo de vida ligado ao mar.

Durante o fim de semana, as disputas, que ocorrem simultaneamente na Praia de Itaúna e na Lagoa, já tiveram seus primeiros medalhistas em modalidades como OC4 Surfe Masculino e Mista (1°,2° e 3° lugares), apneia, natação e maratona aquática nas categorias Challenge 5km, Long 3km, Cruise 2km eShort 1k

O evento conta com patrocínio da Prefeitura Municipal de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, copatrocínio da Aiwa e apoio da GOL, Speedo e Mormaii.