Falta d´água: Reparo da Cedae afeta abastecimento de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e região

A Cedae irá suspender a operação do Sistema Imunana-Laranjal, sob sua gestão, às 9h30 desta quarta-feira (19/03), para a execução de um reparo emergencial em uma subestação de energia. Responsável pelo abastecimento de São Gonçalo, Itaboraí, dos distritos de Inoã e Itaipuaçu, em Maricá, e da Ilha de Paquetá, na Capital, o sistema deverá ter a produção de água retomada às 11h, mas somente às 15h ele deve chegar a 100% da capacidade.

Leia também:

São Gonçalo promove ação social para mulheres no Pátio Alcântara

Secretaria da Juventude oferece 3.500 vagas para cursos de Inteligência Artifical e Indústria Avançada

A Águas do Rio orienta aos clientes dessas regiões a reserva da água de caixas d’água e cisternas para atividades prioritárias, com o adiamento de tarefas que demandem alto consumo até a regularização do fornecimento, previsto para ocorrer, de forma gradativa, em 72 horas, após a retomada integral da produção de água pela Cedae. Este prazo, contudo, pode ser maior em imóveis localizados em regiões elevadas ou situados nas extremidades do sistema de distribuição de água.

A empresa segue à disposição pelo 0800 195 0 195, que que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.