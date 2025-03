Caminhão tomba e deixa um morto na Avenida do Contorno, no Barreto

PRF confirmou uma morte no local - Foto: Arquivo/OSG

Um caminhão tombou na noite desta terça-feira (18), no KM 321 da BR-101 (Avenida do Contorno), altura do bairro Barreto, em Niterói, deixando uma pessoa morta.

Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um pessoa, ainda sem identificação, morreu no local. Ainda de acordo com a PRF, houve interdição parcial da rodovia.

Ainda ao há informações sobre outros feridos ou mesmo o que motivou o tombamento do caminhão.

*Em apuração