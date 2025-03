Megaoperação Espoliador: Polícia Civil prende dupla por tráfico de drogas em Rio das Ostras

Policiais civis da 128ª DP (Rio das Ostras) prenderam, nesta quinta-feira (13/03), dois homens em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A dupla foi localizada no bairro Nova Esperança durante diligências da megaoperação Espoliador, realizada em todo o estado do Rio de Janeiro para prender foragidos da Justiça.

Durante investigações e monitoramento na comunidade do Goiamum, os agentes flagraram um intenso movimento de venda de entorpecentes. Utilizando uma viatura descaracterizada, a equipe conseguiu se aproximar sem ser notada e realizou a abordagem dos suspeitos. Eles estavam com mochilas contendo 68 pinos de haxixe, 82 pinos de cocaína, 113 tabletes de maconha, dinheiro e um caderno de anotações do tráfico. Os usuários que estavam no local conseguiram fugir.

Os presos foram encaminhados à delegacia, onde permanecerão à disposição da Justiça. A operação Espoliador está em andamento. Mais de 700 agentes realizam diligências em todo o estado e, até o momento, mais de 400 criminosos foram capturados.