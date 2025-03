Polícia Civil prende estrangeiro por injúria racial em Arraial do Cabo

Policiais civis da 125ª DP (São Pedro da Aldeia), em ação conjunta com policiais militares, prenderam, nesta sexta-feira (07/03), um turista estrangeiro acusado de injúria racial, no Centro de Arraial do Cabo.

Segundo testemunhas, o acusado estava embarcando em um ônibus de Arraial do Cabo com destino a Armação dos Búzios quando atingiu uma mulher com sua mochila, e ela reclamou. Por conta disso, o estrangeiro proferiu ofensas racistas por pelo menos duas vezes. Outros passageiros que estavam no local ouviram a ofensa e acionaram policiais militares.

O caso foi registrado na 132ª DP (Arraial do Cabo), que encaminhou a ocorrência para a 125ª DP. Testemunhas foram ouvidas e o homem foi preso em flagrante pelo crime de injúria racial. Aos policiais, ele negou o crime.