CBF pede exclusão do Cerro Porteño após caso de racismo na Libertadores Sub-20

Torcedor com criança no colo imita um macaco na direção de Luighi - Foto: Reprodução

Torcedor com criança no colo imita um macaco na direção de Luighi - Foto: Reprodução

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acionou a Conmebol pedindo a exclusão do Cerro Porteño, do Paraguai, da Libertadores Sub-20, após mais um caso de racismo. Na última quinta-feira (6), em um confronto contra o Palmeiras, um torcedor imitou um macaco para o atacante Luighi, de 18 anos, do Alviverde. O atleta fez um forte desabafo após o jogo e foi filmado chorando no banco de reservas, após ser substituído.

A CBF protocolou o documento nesta sexta (7) e encaminhou uma cópia para Fifa para que acompanhe o processo e peça rigor nas punições, já que o protocolo mundial não foi respeitado. Desde 2019, a entidade deu mais poder aos árbitros e determinou um procedimento de três etapas no novo Código Disciplinar. Solicitar um anúncio público para exigir que a agressão pare, suspender o jogo até que cessem e, enfim, abandonar a partida definitivamente.

O intuito da Confederação Brasileira é que a Conmebol determine punições desportivas em casos de racismo, como interdição de estádios, exclusão de clubes da competição e a prisão dos responsáveis, por entender que, apenas punições financeiras, não são suficientes.

Leia também:

➣Alex Poatan realiza quarta defesa de cinturão no UFC deste sábado

➣ Carlos Leiria é demitido do sub-20 do Botafogo

Na quinta-feira (6), o Palmeiras ganhou do Cerro Porteño pelo placar de 3 a 0, mas durante a partida um torcedor imitou um macaco na direção de Luighi, que se revoltou e saiu chorando de campo. O jogador ainda recebeu uma cusparada enquanto se direcionava para o banco de reservas.

Após o jogo o atleta não gostou do fato de um repórter não ter perguntado sobre o caso de racismo e desabafou: "Não, não. É sério isso? Vocês não vão me perguntar sobre o ato de racismo que ocorreu hoje comigo? É sério? Até quando vamos passar por isso? Me fala, até quando? O que fizeram comigo é crime, não vai perguntar sobre isso?", disse o jovem extremamente emocionado.

"Vai me perguntar sobre o jogo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? Ou a CBF, sei lá. Você não ia perguntar sobre isso né? Não ia. É um crime o que ocorreu hoje. Isso aqui é formação, estamos aqui para aprender", falou Luighi.