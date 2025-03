Homem é preso após tentar comprar passeio de lancha com cartão clonado em Cabo Frio

Um homem foi preso em flagrante acusado de estelionato depois de tentar adquirir um passeio de lancha com um cartão bancário clonado, na tarde desta quinta-feira (6), no Terminal Transatlântico, situado na Avenida Nossa Senhora da Assunção, em Cabo Frio.

Segundo a polícia, agentes de segurança receberam uma denúncia e depois de trocar informações, foram até o local indicado para apurar a informação. Quando chegaram, os policiais identificaram o homem e confirmaram, entrando em contato com a verdadeira dona do cartão, que o caso era um golpe.

No momento da abordagem, com o suspeito foram apreendidos 15 cartões bancários, dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 75 em espécie. Em nome do homem, já constam antecedentes criminais pelos crimes de associação criminosa, receptação e uso de documento falso.

Depois disso, ele foi conduzido à 125ª DP (São Pedro da Aldeia), que era a Central de Flagrantes do dia, onde permaneceu preso. A polícia segue investigando o caso.