Instituições oncológicas promovem segunda caminhada para marcar o Dia Internacional da Mulher

É cada vez maior o número de instituições que promovem ações diferenciadas em todo o mundo para marcar o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Além de celebrar as contribuições das mulheres para a história, cultura e sociedade, os movimentos reivindicam a igualdade de direitos e oportunidades e incentivam hábitos saudáveis. Um exemplo é a 2ª Caminhada da Mulher, promovida pelas clínicas Pró-Onco Mulher e Oncomed e o Instituto Oncomed para homenagear as mulheres e alertar sobre os cuidados com a saúde feminina, em especial, a prevenção de doenças como o câncer de mama. A atividade acontece no dia 16 de março, com partida às 9h10 do Centro de Atendimento ao Turista (CAT) da Boa Viagem e chegada às 10h30 na Igreja São Judas Tadeu, na Praia de Icaraí. A participação é gratuita, mas vale a inscrição pelo site https://www.sympla.com.br, pois os 300 primeiros inscritos ganham a camisa do evento.

A caminhada é uma das ações da agenda elaborada pelas três instituições oncológicas referência no Grande Rio para marcar o Mês Internacional da Mulher. No próximo domingo, dia 9 de março, haverá o já tradicional aulão de yoga que o estúdio Dharma Bhūmi promove na areia da praia da Boa Viagem, atraindo cada vez mais pessoas, a maioria, mulheres. Para os interessados, basta chegar até 9h com roupas leves e canga. Parceira das clínicas, a equipe do estúdio estará também presente no dia 16, com atividades de alongamentos das 8h30 às 9h para o aquecimento dos participantes da caminhada, que devem optar por usar camiseta na cor rosa.

Sobre a caminhada - A camiseta da caminhada será distribuída no próprio dia 16, das 7h30 às 8h30 no CAT (Avenida Almirante Benjamin Sodré, 798). Ao longo do percurso haverá pontos de hidratação, e no término os participantes contarão com o espaço Estação Saúde para a aferição de pressão, exames de glicose e orientação nutricional com a equipe multidisciplinar do Hospital Icaraí, um dos parceiros da atividades que tem ainda apoio do Somos Empreendedoras, do Grupo Mulheres do Brasil e da Prefeitura de Niterói por meio da Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo). Um dos idealizadores do evento, o mastologista Rodrigo Souto (diretor da PróOnco Mulher e do Instituto Oncomed) explica que a ação une o útil ao agradável.

“Nosso objetivo é chamar a atenção das pessoas para o compromisso com a saúde e o bem-estar das mulheres. E este projeto homenageia as mulheres, ao mesmo tempo em que reforça a importância da adoção de hábitos saudáveis como a caminhada e os cuidados com a saúde feminina em geral, colorindo e alegrando parte da orla da Zona Sul de Niterói. A ideia é reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de doenças, especialmente, o câncer de colo de útero e o de mama, que tem aumentado nas últimas décadas em todo o mundo, com um crescimento de 0,5% ao ano entre 2010 e 2019”, alerta o médico, lembrando que a primeira caminhada reuniu cerca de 500 pessoas.

Objetivo é chamar a atenção das pessoas para o compromisso com a saúde e o bem-estar das mulheres | Foto: Divulgação

Regras da caminhada - A posição de cada inscrito pode ser obtida pelo e-mail markcomunicacao.marketing@gmail.com. As camisas não retiradas até 8h31 do dia 16 serão entregues aos participantes por ordem de chegada, mas a organização do evento adianta que qualquer pessoa pode se unir à caminhada. A única recomendação é o uso de uma camisa cor de rosa. Os pontos de hidratação estarão no CAT Neltur (Avenida Almirante Benjamin Sodré, 798, Boa Viagem); no calçadão de Icaraí, em frente a rua Miguel de Frias; e na Igreja São Judas Tadeu.

SERVIÇO:

Concentração: CAT Neltur (Avenida Almirante Benjamin Sodré, 798, Boa Viagem)

Retirada da camisas: das 7h30 às 8h30

Alongamento: das 8h30 às 9h com a equipe do estúdio Dharma Bhūmi

Início: às 9h10 seguindo pela orla das praias da Boa Viagem, Flechas e Icaraí

Chegada: às 10h30 na Igreja São Judas Tadeu

Participação: gratuita, com a recomendação do uso de camisa cor de rosa