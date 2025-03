Bloco da Anitta e Monobloco agitam o último final de semana de Carnaval no Rio de Janeiro

O Carnaval no Rio de Janeiro vive seus últimos dias. Mas, ainda dá tempo de curtir. Neste final de semana, as ruas cariocas recebem 38 blocos para animar os foliões em vários cantos de toda cidade. A 'saidera' tem como destaque o Bloco da Anitta, no sábado (08) e o Monobloco, no domingo (09).

O bloco da 'Poderosa' terá como tema, neste 2025, a "Maratona de Jogação". O início da festa está marcado para às 7h, no Centro. No dia seguinte, os foliões podem celebrar os 25 anos do Monobloco, com clássicos como "Taj Mahal", "Fio Maravilha", "Explode Coração", "Saideira", "Toda forma de amor", "Eu também quero beijar", e outros hits do pop, da MPB e no carnaval.

Diversos outros blocos como, Mulheres de Chico, no Leme, Bloco Quizomba, na Lapa, Superbacana, na Glória, Cordão do Bola Roxa, em Paciência, Bloco Cultural 7 de Paus, em Vila Isabel, e o Aí Sim!, na Tijuca, estão na lista para o final de semana do encerramento do Carnaval.

Confira a lista dos blocos neste último final de semana de carnaval no Rio de Janeiro:

Sexta-feira:

B.C. Urubu Malandro

Endereço: Largo São Francisco da Prainha, 4 - Saúde

Início: 17h

Fim: 22h

Bloco Só Tamborins

Endereço: R. Visc. de Maranguape, 19 - Centro

Início: 18h

Fim: 22h

Sábado:

Bloco da Anitta

Endereço: R. Primeiro de Março, 1 - Centro

Início: 7h

Fim: 12h

Bloco sem Saída

R. Gen. Severiano, 52 - Botafogo

Início: 8h

Fim: 12h

Bloco Quizomba

Endereço: R. Teixeira de Freitas, 6200 - Lapa

Início: 9h

Fim: 14h

Bafafá

Endereço: Praça São Salvador, 6 - Laranjeiras

Início: 10h

Fim: 16h

Chulé de Santa

Endereço: R. Joaquim Murtinho, 2012 - Santa Teresa

Início: 12h

Fim: 18h

Se essa Rua Fosse Minha

Endereço: R. Paulo VI, S/N - Flamengo

Início: 12h

Fim: 17h

Bloco Carnavalesco Vem Comigo Cachaçada

Endereço: Praia do Zumbi, 51 - Zumbi - Ilha do Governador

Início: 13h

Fim: 17h

G.R.B.C. Bloco do Playmobil

Endereço: Rua Artur Magioli, 42 - Ilha do Governador

Início: 13h

Fim: 17h

Alegria da República (Movimento Cultural Alegria da República do Rio)

Endereço: R. dos Inválidos, 1 - Centro,

Início: 14h

Fim: 20h

Associação Carnavalesca Bloco Sepulta Carnaval

Endereço: R. Ana Leonidia- Engenho de Dentro

Início: 14h

Fim: 20h

Bloco dos Cachaças

Endereço: AV. Lúcio Costa, 3604 - Barra da Tijuca

Início: 14h

Fim: 20h

Bloco Pela Saco

Endereço: Praça Tião Belo - R. São Clemente, 306 - Botafogo

Início: 15h

Fim: 21h

Caraxué

Endereço: R. Cerqueira, 74 - Paquetá,

Início: 15h

Fim: 19h

Mulheres de Chico

Endereço: Praça Alm. Júlio de Noronha, 86 - Leme

Início: 15h

Fim: 20h

Bloco da Ressaca

Endereço: Rua Barros de Alarcão, 464 - Pedra de Guaratiba

Início: 16h

Fim: 22h

G.R.B.C Só Cachaça

Endereço: R. Nabuco de Freitas - Santo Cristo

Início: 16h

Fim: 22h

Sufridos de Copacabana

Endereço: Praça Manuel Campos da Paz (Praça Inhangá)

Início: 16h

Fim: 22h

Bloco Superbacana

Endereço: Praça Luiz de Camões - Glória

Início: 15h

Fim: 21h

Domingo:

Monobloco

Endereço: Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) - R. Primeiro de Março, 66 - Centro

Início: 7h

Fim: 12h

O Bloco - Faroeste Caboclo

Endereço: R. Oliveira da Silva, 11 - Tijuca

Início: 8h

Fim: 12h

Bloco Carnavalesco União dos Blocos da Ilha do Governador

Endereço: Rua Fernandes da Fonseca, 84 - Ribeira -

Início: 10h

Fim: 15h

Quem Vai Vai, Quem Não Vai Cagueta

Endereço: Praça Jerusalém, 8 - Jardim Guanabara

Início: 11h

Fim: 17h

Bloco Aí Sim

Endereço: Praça Comandante Xavier de Brito - Tijuca

Início: 12h

Fim: 18h

Bloco Bonde da Folia

Endereço: R. Fonseca Guimarães, 8 - Santa Teresa

Início: 12h

Fim: 18h

Bloco Encosta que Kresce

Endereço: R. Antônio de Freitas, 2 - Maria da Graça

Início: 12h

Fim: 18h

Vou Te Pescar

Endereço: R. C Dois, 18 - Padre Miguel

Início: 13h

Fim: 18h

BREC - Bloco Recreativo Enredo Carioca

Endereço: Praça Mauá

Início: 14h

Fim: 20h

Bloco Balbúrdia de Realengo

Endereço: R. do Espadarte, 14 - Realengo

Início: 15h

Fim: 20h

Berço do Samba

Endereço: Tv. do Mosqueira - Centro

Início: 16h

Fim: 22h

Bloco Cultural 7 de Paus

Endereço: Boulevard 28 de Setembro, 238 - Vila Isabel

Início: 16h

Fim: 22h

Bloco Cultural Saideira

Endereço: Praça Alm. Júlio de Noronha, 86 - Leme

Início: 16h

Fim: 19h

Cordão do Bola Roxa

Endereço: Rua Valdecy De Souza, 30 - Paciência

Início: 16h

Fim: 22h

GRBC Mocidade de Santíssimo

Endereço: R. Oscár de Souza, 153 - Santíssimo

Início: 16h

Fim: 20h

Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Amigos da Joaquim Méier

Endereço: R. Guaju - Méier

Início: 16h

Fim: 20h

Liga de Blocos e Bandas da Zona Portuária

Endereço: R. do Livramento, 53 - Gamboa

Início: 16h

Fim: 22h

Nosso Bloco Oficial

Endereço: Rua Sacadura Cabral, 75 - Saúde

Início: 16h

Fim: 22h