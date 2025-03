Polícia Civil prende em Cabo Frio gerente do tráfico no Chapadão

A captura ocorreu na reserva da praia do Peró, em Cabo Frio, Região dos Lagos. - Foto: Divulgação - PM

A captura ocorreu na reserva da praia do Peró, em Cabo Frio, Região dos Lagos. - Foto: Divulgação - PM

Policiais civis da 126ª DP (Cabo Frio) prenderam, nesta quinta-feira (06/03), um homem apontado como gerente geral da facção criminosa que atua no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio. Ele era procurado pela Justiça dos Distrito Federal pelo crime de lavagem de capitais.

Segundo as investigações, ele tentava, em Brasília, dar origem lícita para lucros obtidos com roubos de cargas na região do Chapadão. Além disso, o homem possui diversas anotações criminais por latrocínio, tráfico, organização criminosa e destruição ou ocultação de cadáver, entre outros.

Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão condenatória.