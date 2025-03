Caminhoneiro é resgatado após roubo de carga no Rio

Criminosos fugiram em direção à Comunidade do Chaves - Foto: Divulgação / @pmerj

Criminosos fugiram em direção à Comunidade do Chaves - Foto: Divulgação / @pmerj

Um caminhoneiro foi resgatado pela Polícia Militar, na comunidade do Chaves, em Barros Filho, Zona Norte do Rio, após ter sido sequestrado durante um roubo de carga, que aconteceu na última quarta feira (5).

Segundo a PM, o veículo transportava alimentos congelados e foi localizado na Avenida Senador Sargento Vitorino Freire, no mesmo bairro. Uma van também foi levada pelos criminosos.

O caminhão foi bloqueado via GPS e quando os agentes do 41º BPM (Irajá) chegaram no local, houve uma troca de tiros entre o grupo de criminosos e os policiais.

Leia também

➣ Mari Palma faz desabafo nas redes sociais, após comentário de homem desconhecido sobre seu corpo

➣ Menina de 11 anos morre após cair do oitavo andar de prédio

O motorista foi resgatado ileso, mas parte da carga foi levada pelos criminosos que fugiram em direção a Comunidade do Chaves.

A ocorrência foi encaminhada para a 39ª DP (Pavuna), que investiga os responsáveis pelo crime.