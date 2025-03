Movimento de Mulheres promove ação de mobilização para Dia Internacional da Mulher

Com apoio de todos os projetos, o Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG) realiza, nesta sexta-feira (Dia 7/3), uma grande ação de mobilização para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Com distribuição de materiais informativos, atendimento ao público e diversas atrações, a campanha se concentrará, das 9h às 13h, em três diferentes pontos: na Praça Luiz Palmier (Praça da Marisa); em frente ao Shopping Partage; e na Praça Zé Garoto (Em frente à Loja Bisturi).

Este ano, além de reconhecer as conquistas históricas das mulheres e refletir sobre os desafios que ainda precisam ser superados, o MMSG fará uma levante em combate aos feminicídios. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), a cada 6 horas uma mulher é assassinada no Brasil. Segundo a gestora e coordenadora de projetos do MMSG, Marisa Chaves, esta sexta-feira será um dia luta.

“Não será um dia para comemorar, mas para lutarmos nessa campanha. No Brasil, a cada 6 horas ocorre um feminicídio. Com base no atendimento do 190, são registrados 10 casos por hora de violência contra as mulheres no Estado. São dados lamentáveis, mas que nos faz refletir e fortalecer a nossa luta, em várias frentes, no combate e prevenção à violência contras as mulheres”, reiterou Chaves.

Leia também

➣ Acadêmicos de Niterói é campeã da Série Ouro

➣ Alane Dias comenta machucado na Sapucaí: "todo ferido meu bumbum"

Celebrado em 8 de março, o Dia Internacional da Mulher é uma data que surgiu no início do século XX, em meio a lutas por melhores condições de trabalho, igualdade de direitos e participação política. Hoje, ela simboliza não apenas a resistência, mas também a força, a resiliência e a capacidade das mulheres de transformar realidades.

“Estamos há 35 anos lutando pelos direitos das mulheres. Ao longo dessas décadas, as mulheres conquistaram direitos fundamentais, o acesso à educação e a presença em espaços de liderança. No entanto, a desigualdade de gênero ainda é uma realidade em muitas partes do mundo. É uma covardia matar uma mulher por ser mulher. Isso precisa acabar. Vamos continuar em nossa luta”, ressalta a diretora executiva do MMSG, Oscarina Siqueira.

De acordo com a ONU, mulheres enfrentam desafios como a disparidade salarial, a dupla jornada de trabalho, a violência doméstica e a sub-representação em cargos de decisão. Por isso, o Dia Internacional da Mulher também é um momento para reforçar a necessidade de ações concretas que promovam a equidade, na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

MMSG apoia projetos em defesa das mulheres, crianças e adolescentes

Há 35 anos, o MMSG, com apoio de instituições públicas e privadas, organiza projetos em defesa dos direitos humanos e das garantias de direitos de mulheres, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social ou vítimas de violências sexuais e/ou domésticas. Em 2024, em parceria com a Petrobras, o MMSG iniciou o Projeto NEACA Tecendo Redes, que atende crianças, adolescentes e jovens (até 29 anos), com demandas relativas às violências domésticas e gênero. O projeto abrange os municípios de São Gonçalo, Duque de Caxias e Itaboraí.

Em caso de ajuda, o MMSG disponibiliza seus serviços, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17hs, nos endereços abaixo:

MMSG (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 201, Zé Garoto. (2606-5003/21 98464-2179)

NEACA (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 201, Zé Garoto. (2606-5003/21 98464-2179)

NEACA Primeira Infância (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 313, Zé Garoto. (21 96750-1595)

NEACA (Itaboraí)- Rua Antônio Pinto, 277, Nova Cidade. (21 98900-4246).

NEACA (CAXIAS) – Rua General Venâncio Flores, 518, Jardim 25 de Agosto. (21 96750-3095).

RECRIA - Rua Rodrigues Fonseca, 313, Zé Garoto. (21 96750-1595)