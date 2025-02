Acidentes com motos na Região dos Lagos lotam leito de hospital

O número de acidentes com motos vem aumentando a cada dia na Região dos Lagos. O Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama, referência no atendimento a pacientes politraumatizados para nove municípios da região, registrou 1494 ocorrências em 2024. No ano anterior foram 1044 acidentes, o que representa um aumento de mais de 40%.

Esta semana, um jovem de 23 anos, teve morte cerebral confirmada e a família após ser informada, optou pela doação dos órgãos. Além dos pulmões, pâncreas, córneas, fígado, a equipe do hospital também captou o coração. Um corredor de agradecimento foi montado pelos funcionários do hospital. O paciente era casado e a esposa está grávida de seis meses.

Um corredor de agradecimento foi montado pelos funcionários do hospital | Foto: Divulgação

"É um momento para agradecer a generosidade da família, que mesmo em um momento tão difícil, optou por salvar outras vidas, autorizando a doação dos órgãos do ente querido", garantiu a enfermeira Michele Guedes, coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) do hospital.

Leia também:

Idoso é detido em flagrante por importunação sexual contra passageira de ônibus em Cabo Frio

Idoso morre após cair de prédio em Cabo Frio

No mesmo momento que a equipe do centro de tratamento intensivo levava o paciente vítima de morte cerebral para o centro cirúrgico, um outro paciente, vítima de acidente com moto também, seguia para a enfermaria apos ficar cinco dias no CTI em estado grave.

O motoboy João Mendes, de 20 anos, foi atropelado por um motorista alcoolizado, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e atendido no Centro de Trauma do HERC. O paciente chegou em estado gravíssimo, foi estabilizado e levado ao centro cirúrgico. Após quase três horas de intervenção, teve a perna esquerda amputada. Seu estado de saúde neste momento é estável.

O diretor do Hospital Estadual Roberto Chabo, o médico ortopedista Mário Jorge Espinhara, falou sobre os acidentes e ressaltou que o número de pacientes jovens vítimas de acidentes com moto estão aumentando a cada dia.

“A mistura de álcool e direção, assim bcomo uso do celular e a falta de respeito às leis de trânsito, entre outras causas, tem lotado os leitos do hospital de jovens com graves traumatismo. Quando sobrevivem, muitos ficam com sequelas permanentes”, explicou o médico.

O centro de trauma do Hospital Estadual Roberto Chabo está em operação há oito meses. Ele é referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas para nove municípios da Região dos Lagos. O espaço conta com equipe multiprofissional e tecnologia de ponta.

Os pacientes chegam até a unidade através do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Militar ou concessionárias que administram as rodovias da região e, ainda, pelas Centrais de Regulação dos municípios de Araruama, Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro D’Aldeia e Saquarema.