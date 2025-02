Idoso é detido em flagrante por importunação sexual contra passageira de ônibus em Cabo Frio

Um idoso de 69 anos foi preso em flagrante depois de importunar sexualmente uma jovem de 29 anos, em Cabo Frio, na noite desta quarta-feira (12). O caso foi registrado por volta das 18h50, na Estrada dos Búzios, onde teve uma rápida intervenção de populares.

Segundo a vítima, ela estava no coletivo com o idoso sentado ao seu lado. No meio do trajeto, o acusado começou a se esfregar na perna da mulher. Além disso, a vítima disse que ele acariciou o órgão genital ereto, o que resultou em uma rápida reação da mulher. O idoso desceu do coletivo e tentou fugir a pé, porém foi impedido pelos populares e encaminhado ao Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO), do bairro Jardim Esperança.

Uma guarnição policial foi acionada com o objetivo de dar apoio à vítima e conduziu os envolvidos à 127ª DP (Armação dos Búzios), que no dia era a Central de Flagrantes, onde o idoso foi autuado em flagrante pelo crime de importunação ofensiva ao pudor. O homem foi preso e continua à disposição da Justiça.