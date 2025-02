Idoso morre após cair de prédio em Cabo Frio

Um homem de 72 anos morreu após cair do quarto andar de um edifício em Cabo Frio, na Região dos Lagos, na noite do último domingo (09). O caso aconteceu próximo à Praia do Forte, na Rua Sergipe, que precisou ficar interditada por conta do episódio.

O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, que realiza perícia. A 126ª DP (Cabo Frio) registrou o caso e está investigando as circunstâncias do caso.

