Policiais do 25º BPM prendem foragido da Justiça em Cabo Frio

Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 25º BPM (Cabo Frio), após informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam no último sábado (09), na Rua Rui Barbosa, Centro, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, o criminoso, João Victor de Souza Oliveira, de 24 anos.

Guarnição quando acionada pela sala de operações, e de posse de informações deslocou-se ao local, onde conseguiu localizar o criminoso, oriundo da cidade de Igarapava/SP, sentado na calçada, com ferimentos na face, e disse que foi agredido no hostel em que residia.

Os policiais conduziram João a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento, e depois foi levado à 126ª DP (Cabo Frio), onde foi confirmado um mandado de prisão, expedido pelo Departamento de Execuções Criminais - 6ª RAL de Ribeirão Preto/Tribunal de Justiça de São Paulo, Espécie de prisão: Por condenação transitada em julgado, pelo crime de Roubo Majorado, onde fora condenado a uma pena de 06 anos de reclusão em regime semiaberto.

Depois de tomadas as medidas cabíveis sobre o caso, ele será encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde já está acautelado à disposição da Justiça de São Paulo.

Assim, o 4ºCPA/25ºBPM, segue em diligências para prender outros foragidos da Justiça, e pede o apoio da população para denunciar a localização, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido