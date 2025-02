Colmeia em poste de energia elétrica preocupa moradores de Niterói

De acordo com os moradores, a quantidade de abelhas aumenta durante o dia, quando as temperaturas aumentam - Foto: Reprodução - TV Globo

Uma colmeia formada em um poste de luz, na Rua Visconde de Sepetiba, no Centro de Niterói, próximo ao número 57, vem preocupando os moradores e transeuntes da localidade, pois algumas pessoas já foram ferroadas pelo enxame. As abelhas também estão invadindo as residências.

De acordo com os moradores, a quantidade de abelhas aumenta durante o dia, quando as temperaturas aumentam.

A Prefeitura de Niterói alegou que a estrutura de iluminação é de responsabilidade da Enel e que já solicitou que a concessionária tome as devidas providências.

Já a Enel disse que está enviando uma equipe ao local para averiguar a situação das abelhas e da rede elétrica.