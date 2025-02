Idoso alemão é preso em Búzios após furtar moto elétrica e ser flagrado por câmeras de segurança

Um homem, de 73 anos, de nacionalidade alemã, foi preso acusado de furtar uma moto elétrica no bairro Rasa, localizado em Búzios, na manhã de sexta-feira (7). A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, a vítima informou que havia estacionado a motocicleta elétrica, modelo X11 200 E BAt 20AH Scooter Vermelha, em frente à escola onde trabalha. Quando voltou para buscar o veículo, por volta das 9h, não encontrou mais seu pertence no local. Após solicitar as imagens da câmera de segurança de um comércio próximo, foi possível constatar que o idoso havia furtado a moto e a levado para o interior de sua casa.

Os policiais militares foram até a residência e conversaram com o homem, que admitiu ter cometido o crime. O alemão foi encaminhado à 127ª DP (Búzios) e, logo em seguida, foi conduzido à 126ª DP (Cabo Frio), onde continuou preso por furto. A fiança para a liberação do homem foi estabelecida no valor de R$ 1.500.

Com o idoso alemão foram encontrados documentos como CNH vencida, além de cartão do SUS, cartão Uniclass, carteira de registro de imigração e passaporte, que foram entregues para um amigo próximo do acusado.