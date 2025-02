Niterói vai inaugurar Escola de Gastronomia para formar garçons, cozinheiros e gestores da área

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, vai inaugurar, na próxima quinta-feira (13/2), a Escola de Gastronomia Popular do Fonseca, que funcionará no Restaurante Popular Carolina Maria de Jesus. A escola irá formar garçons, cozinheiros e gestores da área. A partir do dia 17 de fevereiro abrem as inscrições para seis cursos gratuitos de formação na Escola de Gastronomia Popular. Para participar dos cursos é necessário ter mais de 18 anos - beneficiários da Moeda Arariboia terão prioridade nas inscrições. A meta é que, nos próximos dois anos, sejam oferecidas 7 mil vagas.

“A Escola de Gastronomia Popular Nédio José Mocellin representa um avanço significativo na qualificação profissional e na geração de oportunidades para a população. Com cursos gratuitos e voltados para formar profissionais para o setor de gastronomia, este espaço será um caminho para a inclusão, permitindo que mais cidadãos conquistem autonomia financeira e ampliem suas perspectivas no mercado de trabalho. A escolha do nome de Nédio é uma justa homenagem a um empresário que marcou a gastronomia do nosso estado”, afirma o prefeito Rodrigo Neves.

Cada módulo de ensino terá um tempo de duração e as turmas serão formadas por até 24 alunos. Serão oferecidas neste primeiro momento oportunidades de formação em “Quentinhas”, “Salgados”, “Bolos e Geleias”, “Pães variados”, “Pizza” e “Quanto vale meu produto”. Os cursos serão desenvolvidos em parceria com o Senac e as aulas começam em março.

No segundo semestre abrem as inscrições para os cursos de "Ajudante de Cozinha", "Cozinha Profissional", "Assistente de Confeitaria", Confeitaria Profissional", Cozinha Japonesa Quente", Serviço de Garçom" e "Preparo de Drinks".

A Escola de Gastronomia Popular terá o nome do empresário Nédio José Mocellin, personagem querido na cidade que faleceu essa semana em um acidente no Rio. Nédio começou a carreira como garçom e chegou ao topo como dono de importantes cadeias de restaurantes.

Restaurante Popular – Inaugurado há pouco mais de um ano pela Prefeitura de Niterói na Alameda São Boaventura, o Restaurante Popular Carolina Maria de Jesus já serviu mais de 530 mil refeições. Por apenas R$ 2, a população da Zona Norte de Niterói faz um almoço balanceado, com alimentos selecionados por nutricionistas. O restaurante tem capacidade para servir até 2 mil refeições diariamente. A entrada conta com bilheteria e área de higienização, que leva diretamente ao refeitório, com capacidade para 200 pessoas. A cozinha industrial está ligada às despensas e outras salas menores direcionadas ao preparo dos alimentos.