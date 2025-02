Amado Batista tem patrimônio avaliado em R$ 1 bilhão

Além das propriedades rurais, o artista também tem em seu nome empresas artísticas, duas rádios no Centro-Oeste, além de imóveis no Tocantins, Goiás e São Paulo - Foto: Reprodução - Instagram/Youtube

Além das propriedades rurais, o artista também tem em seu nome empresas artísticas, duas rádios no Centro-Oeste, além de imóveis no Tocantins, Goiás e São Paulo - Foto: Reprodução - Instagram/Youtube

Da pobreza à riqueza, assim pode ser descrita a trajetória de Amado Batista, que começou a vida como faxineiro e, hoje em dia, é um dos maiores nomes da música, mas também do agronegócio. Sua carreira musical, além de vender muitos discos pelo Brasil, também fez com que Amado Batista entrasse para o mundo do agronegócio, aumentando ainda mais sua fortuna, que atualmente está estimada em R$ 1 bilhão.

O cantor, de 73 anos, que está noivo de Calita Franciele, 50 anos mais nova, tem três fazendas, que, reunidas, formam as Fazendas AB. Esses espaços são conhecidos pelos nomes Sol Vermelho e Buritizal, ambas no Mato Grosso, e o Sítio Esperança, localizado em Goiás. Com isso, Amado Batista possui 35 mil hectares de terra, em sua grande parte produtiva.

Nas duas primeiras fazendas, Sol Vermelho e Buritizal, situadas no município de Cacalinhos, no MT, o artista tem criação de pelo menos 25 mil cabeças de gado. Com esse número, o faturamento anual é de R$ 120 milhões, com a comercialização dos bois para corte. A extensão de suas fazendas corresponde a seis vezes a da primeira Talismã, do também cantor Leonardo. Atualmente, Amado Batista possui a maior extensão de terra entre os cantores sertanejos.

A estrutura das fazendas retrata a visão empreendedora do cantor. As propriedades são atravessadas por quatro rios, além de córregos e ranchos de pesca. Em todas elas, há maquinários modernos, e as sedes contam com várias suítes, piscina, sauna e churrasqueira. Além disso, o dono das terras construiu quatro pistas de voo para aterrissar com o seu jatinho particular em cada uma.

No ano de 2022, houve uma grande especulação sobre a venda dessas terras pelo valor de R$ 350 milhões. Naquele momento, a assessoria do cantor desmentiu os rumores e o filho mais velho alegou que as propriedades só seriam vendidas por R$ 800 milhões. Mesmo tendo desmentido os rumores de venda, partes das terras foram compradas pelo Grupo Ouro Verde, que trabalha com pecuária, focada em confinamento de gado e na produção de soja e milho em vários estados do país. Entretanto, a parte repassada para terceiros foi muito pequena comparada ao valor do patrimônio que o cantor possui.

Além das propriedades rurais, o artista também tem em seu nome empresas artísticas, duas rádios no Centro-Oeste, além de imóveis no Tocantins, Goiás e São Paulo. A mansão onde ele reside em São Paulo, em um condomínio próximo à capital, possui o valor de R$ 10 milhões, valor bem parecido ao de Goiânia, onde tem cômodos reservados apenas para os prêmios e troféus que conquistou ao longo da carreira, e cerca de sete carros, sendo um deles uma Mercedes branca conversível.