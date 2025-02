Incêndio em apartamento assusta moradores de Cabo Frio

As causas do incêndio ainda são desconhecidas - Foto: Reprodução

Moradores de Cabo Frio foram surpreendidos, na manhã desta terça-feira (4), por um incêndio de grandes proporções em um apartamento no terceiro andar de um edifício residencial no bairro Braga. No imóvel, estavam três pessoas, que foram resgatadas sem ferimentos.

O fogo se alastrou rapidamente, gerando uma densa fumaça preta que assustou moradores de prédios e casas vizinhas. Durante o combate às chamas, os residentes dos demais apartamentos do edifício foram retirados por medida de segurança. O incêndio também atingiu um apartamento no quarto andar, mas foi controlado antes de comprometer a estrutura do imóvel.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas pelas autoridades.