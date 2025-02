Namoro da mãe de Virginia Fonseca com sanfoneiro gera polêmica nas redes

A família da influenciadora Virginia Fonseca voltou a ser assunto nas redes sociais. Dessa vez, a atenção do público se voltou para a mãe da famosa, Margareth Serrão, de 59 anos, que assumiu um relacionamento com o sanfoneiro Danilo Nascimento, de 38 anos. O novo casal gerou polêmica, pois Danilo será pai de uma menina em alguns meses, mas, segundo a ex-namorada, cortou qualquer tipo de relação com a mãe da criança e ainda exigiu um teste de DNA.

Danilo manteve um relacionamento com a cabeleireira Karolayne Lima, de 25 anos, natural de Abadiânia (GO), que está grávida de seis meses da pequena Liz. Desde que o envolvimento do sanfoneiro com Margareth veio a público, Karolayne tem sido marcada nas redes sociais e resolveu se manifestar.

Em entrevista ao jornalista Erlan Bastos, Karolayne revelou que Danilo interrompeu o apoio financeiro que vinha oferecendo e teria ameaçado a ex-companheira, exigindo que ela apagasse seu perfil nas redes sociais e "sumisse do mapa". Além disso, o músico pede um teste de DNA, alegando não ter certeza sobre a paternidade da criança, algo que a jovem se recusou a fazer.

Leia também:

Polícia Civil realiza operação contra integrantes de quadrilha especializada em explosões para furtar caixas eletrônicos

Confusão entre vendedores de mate termina em facada na Barra da Tijuca

Margareth e Karolayne se conheceram em uma festa na casa de Virginia, no ano passado. No evento, um karaokê promovido pela banda presente registrou interações entre Danilo e Margareth. O sanfoneiro, que já frequentava as festas do cantor Leonardo, passou a ser presença confirmada nos eventos da influenciadora, o que levou à aproximação do casal.

Nas redes sociais, Margareth comentou como foi o primeiro encontro com Danilo, sem citar nomes:

"Nós fomos para o bar, foram dois amigos dele também, lá na mesa. Tinha música ao vivo, sertanejo. Foi ótimo. Depois, eu fui para a casa dele pra fazer um after e duas da manhã eu fui embora", contou. "[Ele disse]* ‘Não tô com você por interesse, porque você é mãe da Virginia, não quero que você poste nada, é porque eu te admiro muito, se você quiser eu vou continuar te conhecendo’."

Na noite desta segunda-feira (3), Margareth publicou a primeira foto ao lado do músico, com a legenda: "Um gato".