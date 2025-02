Homem é preso em flagrante após tentar vender moto furtada em plataforma online

Um homem foi preso em flagrante na tarde deste domingo (3), suspeito do crime de receptação. A ação dos policiais da 123ª DP (Macaé) ocorreu depois que a vítima de um furto de moto, ocorrido em fevereiro de 2024, em Cabo Frio, encontrou o veículo sendo anunciado para venda online.

Após o depoimento da vítima na delegacia, uma equipe de inteligência da unidade policial de Macaé iniciou as investigações para localizar o vendedor do veículo.

No momento da abordagem, o homem informou que teria comprado a moto do filho. No entanto, não apresentou nenhuma prova documental da transação.

Devido à falta de comprovação legal, ele foi encaminhado à 123ª DP e preso em flagrante por receptação.