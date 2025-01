Rio confirma a primeira morte por dengue em 2025

A secretaria municipal de Saúde do Rio de Janeiro confirmou, nesta segunda-feira (27) a primeira morte em 2025 por dengue. A vítima era um homem de 38 anos, residente de Campo Grande. O homem estava internado no Hospital dos Servidores. Além desse caso, a pasta ainda investiga outra morte suspeita.

Até o momento, a cidade do Rio de Janeiro registrou aproximadamente mil casos de dengue. De acordo com informações da secretaria de Saúde, algumas áreas do município apresentam índice de infestação acima do esperado, uma dessas regiões é Campo Grande, onde foi registrado o primeiro óbito, logo em seguida, Santa Cruz e o Centro da cidade.

Leia também:

Novos finais de placa têm vencimento do IPVA esta semana

Homem é preso em flagrante ao tentar estuprar gerente de hostel no Vidigal

A secretaria vem realizando ações de fiscalização em prédios e casas à procura de água parada. A pasta explicou que os principais pontos de proliferação do mosquito transmissor são vasos de planta, calhas e depósitos fixo de água.

O órgão, está chamando para imunizar as crianças e adolescentes, entre 10 e 14 anos, que ainda não receberam a segunda dose da vacina contra a dengue, para colocar em dia as doses até o dia 31 de janeiro. Depois dessa data, de acordo com a pasta, a vacina será disponibilizada para outra faixa etária.

Em 2024, na primeira etapa de vacinação foram aplicadas 155 mil doses, já na segunda etapa, 55 mil doses da vacina.

Entre a primeira e a segunda dose o intervalo é de três meses. A pasta calcula que 100 mil crianças voltem para a segunda etapa da vacina.

No ano passado, o Rio registrou 111 mil casos da doença, sendo esse, o maior número dos últimos 10 anos. Ainda ao longo de 2024, a cidade atingiu o número de 21 mortes confirmadas por dengue.