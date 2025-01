'Surubão em Búzios': 15 homens são flagrados praticando sexo na Praia Olho do Boi

Mais um caso de orgia em praias: desta vez, o flagrante ocorreu na Praia Olho de Boi, em Búzios, na Região dos Lagos. O ato sexual, que envolveu pelo menos 15 homens, aconteceu neste domingo (19) e foi registrado e compartilhado nas redes sociais.

A praia utilizada pelos homens para praticar a orgia é isolada e só pode ser acessada por meio de uma trilha. O local também é muito frequentado por pessoas adeptas do naturismo, prática em que os banhistas aproveitam a praia despidos.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) informou que não recebeu nenhum chamado de ocorrência relacionado a essa prática sexual na região. Além disso, afirmou que pretende reforçar o policiamento na área de Búzios devido ao aumento dos casos de orgia em locais públicos.

O mesmo ocorreu com a Polícia Civil, que alegou não ter sido acionada para atender ao caso e informou que não há registros em delegacias da cidade ou de cidades vizinhas.

A prefeitura de Búzios optou por não se manifestar sobre o caso.

De acordo com o artigo 233 do Código Penal Brasileiro, a prática de ato obsceno em ambientes públicos ou locais abertos ao público é crime, com pena de 3 meses a 1 ano de prisão ou multa.

Relembre o caso do 'Surubão do Arpoador'

Outro caso de sexo coletivo em locais públicos que chamou a atenção ocorreu no início de janeiro deste ano, no Arpoador, Zona Sul do Rio. Aproximadamente 30 homens foram flagrados praticando orgia. O episódio ficou conhecido como “Surubão do Arpoador”.

O sexo em público começou na noite de Réveillon (31/12) e prosseguiu até o amanhecer.

Nas imagens, que tomaram conta das redes sociais, é possível ver o ato de masturbação coletiva, entre outras práticas, em local público. O caso foi investigado pela 12ª DP (Leblon).