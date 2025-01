PRF prende motociclista com placa levantada na Ponte Rio-Niterói

Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve um condutor com a CNH cassada e com a placa da moto “escondida” enquanto transitava na Ponte Rio-Niterói no domingo, dia 19.

Durante patrulhamento, a equipe do Grupo de Fiscalização de Trânsito e Transporte (GFT) da PRF visualizou uma moto que transitava em velocidade incompatível à da via e apresentava a placa de identificação completamente escondida. O condutor não respeitou a ordem de parada emanada pelos policiais. Em dois quilômetros, o motociclista foi alcançado.

Na fuga, o condutor realizou diversas manobras arriscadas e foi autuado com dezenove autos de infração. Ele também estava com a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada e o licenciamento da moto vencido desde 2008.

A autoridade policial fez a autuação conforme o art. 311 do Código Penal: Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente. A moto foi encaminhada para a perícia da 73ª DP.