Acidente entre carreta e ônibus deixa um homem gravemente ferido em Caxias

Um acidente entre uma carreta e um ônibus na Avenida Plínio Casado, no Centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, deixou um homem gravemente ferido na manhã desta terça-feira (21).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, por volta das 5h20, agentes do quartel de Caxias foram acionados para atender a ocorrência que ocorreu em frente ao muro da estação férrea.

Até o momento, ainda não foi divulgado a identidade da vítima, que está em estado grave no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes.

Por meio de imagens é possível ver que a batida causou o deslocamento da cabine da carreta, que foi destruída. No momento do acidente a carreta transportava material inflamável. Com a colisão, o coletivo foi jogado para a calçada. Foi necessário a interdição de uma faixa da via, sentido Região Serrana.