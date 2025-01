Calor intenso em Niterói: Cidade registra maior temperatura do Brasil

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam que a cidade de Niterói, na Região Metropolitana, se destacou ao registrar 38,9ºC, a maior temperatura do país, nesta segunda-feira (20).

De acordo com a estação meteorológica de Niterói, a sensação térmica atingiu 40ºC às 13h. No entanto, no período da tarde, a umidade relativa do ar apresentou quedas consideráveis, ficando próxima de 30%.

O calor extremo não afetou apenas Niterói; outras localidades do Rio de Janeiro também figuraram entre as 20 cidades mais quentes do Brasil:

Niterói (RJ) – 38,9°C

Campos dos Goytacazes (RJ) – 38,8°C

Rio de Janeiro – Vila Militar (RJ) – 38,7°C

Alegre (ES) – 38,6°C

Cambuci (RJ) – 38,4°C

Silva Jardim (RJ) – 38,4°C

Bertioga (SP) – 38,3°C

Itaperuna (RJ) – 38,2°C

Campos dos Goytacazes (RJ) – 37,6°C

Iguape (SP) – 37,5°C

Muriaé (MG) – 37,5°C

Seropédica (RJ) – 37,5°C

Morretes (PR) – 37,2°C

Caracaraí (RR) – 37,0°C

Duque de Caxias – Xerém (RJ) – 37,0°C

Indaial (SC) – 36,8°C

Rio de Janeiro – Marambaia (RJ) – 36,6°C

Coronel Pacheco (MG) – 36,5°C

Cipó (BA) – 36,4°C

Marilândia (ES) – 36,4°C

O Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói informou que, nesta terça-feira (21), o clima deverá seguir característico do verão, com céu claro a parcialmente nublado e pancadas de chuva isoladas à tarde.