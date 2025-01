Massagista é preso por importunação sexual em Rio das Ostras

Um profissional de massoterapia foi preso em flagrante após ser acusado de importunar sexualmente uma cliente em Rio das Ostras, nas Baixadas Litorâneas do Rio. O caso aconteceu no último sábado (18). Segundo a vítima, o massagista estava vestido apenas com uma peça de roupa íntima durante a sessão.

De acordo com a mulher, que é oficial do Exército, o massoterapeuta colocou uma venda em seus olhos no início da sessão, afirmando que o procedimento fazia parte do serviço e ajudaria a deixar a massagem "relaxante". O profissional teria, no entanto, se aproveitado da venda para importunar a cliente; após remover a venda, ela viu que o homem estava usando apenas cueca. Ele teria, ainda, oferecido um banho para a cliente.

Após deixar o local, ela procurou a 128ª DP (Rio das Ostras) e denunciou o caso. Agentes localizaram o suspeito e prenderam o homem em flagrante no imóvel onde oferecia o serviço. Ele permaneceu preso na unidade policial, à disposição da Justiça.