Policiais apreendem falsa viatura usada em roubos de carga em Duque de Caxias

Policiais civis apreenderam, neste sábado (18), uma falsa viatura da corporação que estava sendo utilizada por criminosos em roubos de carga. A operação para recuperar o veículo foi realizada na sexta-feira (17).

Informações indicam que os criminosos usaram o carro para roubar três caminhões em um galpão. Uma das cargas roubadas tinha o valor estimado em mais de R$500 mil.

Policiais da 62ª DP (Imbariê) encontraram o automóvel clonado em uma área de mata no Parque Equitativa, em Duque de Caxias, após receberem informações da Polícia Militar. Dentro do veículo, um Toyota Corolla, os agentes encontraram um giroflex com sirene semelhante à utilizada pela corporação. Logo em seguida, descobriram que o carro era roubado e a placa estava clonada.



Ação policial na sexta-feira

Policiais do Departamento Geral de Polícia Especializada realizaram uma operação na Vila do João, no Complexo da Maré, nesta sexta-feira (17), com o objetivo de apreender a falsa viatura. Durante a ação, foram utilizados helicópteros e houve o fechamento rápido de uma pista da Avenida Brasil, próximo ao Parque União.