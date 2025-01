Prefeitura de Niterói vai investir R$ 1 milhão/mês para aumentar policiamento

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou, nesta sexta-feira (17), que o município vai investir mais de R$ 1 milhão por mês para aumentar o efetivo das polícias Civil e Militar na cidade. Com o aporte, o número de policiais militares patrulhando a cidade vai mais do que dobrar: serão 170 vagas pelo Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis). Atualmente, o efetivo do 12º Batalhão é de 150 agentes por dia. Também serão abertas 300 vagas para policiais civis trabalharem em Niterói no período de folga, pelo Regime Adicional de Serviços (RAS), por mês.

“Com esse investimento de mais de R$ 1 milhão por mês, vamos mais que duplicar o número de policiais militares patrulhando as ruas de Niterói pelo Proeis. Além disso, teremos 300 vagas para que policiais civis possam reforçar o trabalho de investigação e segurança na cidade. Essas medidas são fundamentais para fortalecer o combate à criminalidade e aumentar a segurança para os moradores de Niterói”, afirmou Rodrigo Neves.

Leia também:

Filha de Leandro, da dupla com Leonardo, revela experiência sobrenatural com o pai

Léo Pereira é liberado pelo Flamengo e volta antes ao Brasil para "tratar problema pessoal"

O prefeito também destacou a importância do trabalho integrado da Secretaria de Ordem Pública e da Guarda Municipal com as polícias Civil e Militar e agradeceu a colaboração das forças estaduais de segurança nas ações que o município definiu como prioritárias nos primeiros dias de gestão.

“Estou aqui no Centro Integrado de Segurança Pública [Cisp], que construímos há 10 anos, e que foi fundamental para a redução da criminalidade e a melhoria dos indicadores de segurança pública em Niterói. Fizemos um pequeno balanço e em ações conjuntas de combate à venda de drogas, especialmente para usuários em situação de rua, a PM apreendeu 5.954 pedras de crack. Essas operações foram possíveis graças ao trabalho conjunto com a inteligência da Secretaria de Ordem Pública e da Guarda Municipal”, afirmou Neves.

O prefeito também ressaltou as ações realizadas durante esta semana, como a prisão de um proprietário de ferro-velho que receptando materiais roubados, incluindo hidrômetros e fios subtraídos das ruas de Niterói. Além disso, a integração entre a Secretaria de Ordem Pública e as forças de segurança estaduais levou à prisão de um homem que estava furtando bancas de jornais no Centro da cidade.

Rodrigo Neves reforçou ainda que diversas operações municipais continuam em andamento, como a "Caça-Fios", "Calçada Livre" e o combate às motos com escapamentos adulterados. Ele afirmou que as ações seguirão firmes para garantir o ordenamento urbano e ajudar no enfrentamento à criminalidade. O prefeito também destacou a continuidade do Plano Verão.

O anúncio foi realizado ao lado do secretário de Ordem Pública, Gilson Chagas; do coordenador do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança (GGIM), Felipe Ordacgy; e da secretária de Planejamento, Isadora Modesto.