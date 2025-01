Tartaruga resgatada com lesões retorna ao mar em Arraial do Cabo

Tartaruga foi reintroduzida na Prainha nesta quinta (16) - Foto: Divulgação/Prefeitura de Arraial do Cabo

Uma tartaruga-verde, que foi resgatada com lesões pelo corpo há cerca de dois meses em Arraial do Cabo, foi reintroduzida ao mar nesta quinta-feira (16). O animal foi levado para a Prainha para retornar ao seu habitat natural, em cerimônia realizada pela Prefeitura Municipal e a instituição que deu suporte à recuperação do animal, o Instituto BW.

O Instituto, que atua na Região dos Lagos e no Norte Fluminense, encontrou o animal durante um monitoramento da fauna na Praia Grande. Da espécie Chelonia mydas, a tartaruga marinha tinha pequenas lesões pelo corpo e estava com peso inferior ao considerado ideal por especialistas.

A tartaruga passou por exames clínicos e laboratoriais e recebeu suporte nutricional antes de ser considerada apta para a reintrodução, que aconteceu nesta quinta (16). A cerimônia de “retorno” contou ainda com uma ação de educação ambiental. Em caso de encontro de animais feridos ou em vulnerabilidade em Arraial, é possível entrar em contato com as instituições pelos números (22) 99936-1255 ou 0800 991 4800.