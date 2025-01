"Sextou" com sol: Previsão aponta tempo firme e muito calor para este fim de semana

A previsão do tempo para o fim de semana em São Gonçalo e Niterói é de tempo firme e muito sol, segundo dados do Climatempo.

Com o tempo firme e as temperaturas mais altas, a tendência é de que as praias da região recebam um grande número de banhistas, que poderão desfrutar destes dias ensolarados para praticar esportes, brincar com a criançada e descansar, tudo isso ao ar livre.

Confira os detalhes da previsão do tempo:

São Gonçalo:

- Sexta-feira (17): Máxima de 33°C e mínima de 23°C. O dia será de sol com muitas nuvens

- Sábado (18): Máxima de 36°C e mínima de 23°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Domingo (19): Máxima de 35°C e mínima de 24°C. Sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde

Niterói:

- Sexta-feira (17): Máxima de 31°C e mínima de 25°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Sábado (18): Máxima de 35°C e mínima de 25°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Domingo (19): Máxima de 34°C e mínima de 26°C. Durante o dia, o sol aparece em meio às nuvens, e à noite, céu continua com muitas nuvens