Aos 92 anos, Léo Batista é internado em estado grave

Ainda não há informações oficiais do motivo da internação do apresentador - Foto: Reprodução

O Jornalista Léo Batista, de 92 anos, está internado em estado grave em uma unidade de saúde em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

Ainda não há informações oficiais do motivo da internação do apresentador. Mas, de acordo com o site "BNews" ele estaria enfrentando complicações após um quadro de trombose.

Carreira de sucesso

O jornalista e locutor ficou conhecido em sua vida esportiva como "A Voz Marcante". Ele inclusive ganhou um documentário com esse nome, produzido pelo SporTV, em junho de 2022.

Léo Batista é um dos funcionários mais antigos da Rede Globo, contratado em 1970. Ele foi um dos primeiros âncoras do Globo Esporte e do Jornal Hoje.