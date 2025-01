Homem vai à delegacia denunciar roubo e é preso; entenda

Um homem foi preso por agentes da 128ª DP (Rio das Ostras), nesta quinta-feira (16), após procurar a unidade policial na Região dos Lagos para comunicar um roubo de carro de luxo. De acordo com as investigações, ele tentou aplicar o golpe do seguro do carro, na tentativa de receber R$ 1 milhão com o falso roubo. A Polícia investiga sua relação com outros crimes.

Segundo a Polícia Civil, o homem, identificado como Piero Gabriel Ramos, foi à Delegacia para comunicar o roubo de uma Porsche Cayenne 2023, veículo que costuma valer entre R$ 800 mil e R$ 1 milhão. Durante o depoimento, os agentes perceberam inconsistências no relato dele. Uma equipe da unidade buscou evidências do crime e analisou imagens de câmeras de segurança na região, mas constatou que não haviam indícios do roubo.

Leia também:

➢ Suspeito de envolvimento na morte de motorista de aplicativo é preso em São Gonçalo

➢ Criminosos armados com fuzis circulam de moto no Jardim Catarina, em São Gonçalo

Uma das imagens registradas em câmeras de segurança mostrava o acusado no volante, contradizendo o relato do acusado. Os agentes voltaram a ouvir o acusado, que, por fim, confessou que o roubo não aconteceu. Ele alegou que decidiu forjar o crime por não ter conseguido pagar as mensalidades de R$ 26 mil pelo veículo.

Com isso, ele permaneceu preso e vai responder por falsa comunicação de crime. A Polícia Civil informou que está investigando se ele tem relação com outros dois crimes do tipo, envolvendo dois veículos de luxo da marca Jaguar, investigados pela 52ª DP (Nova Iguaçu).