Criminosos armados com fuzis circulam de moto no Jardim Catarina, em São Gonçalo

Na manhã desta sexta-feira (17), imagens registraram cerca de 10 criminosos fortemente armados circulando de moto no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo. A movimentação foi flagrada pelo Globocop, helicóptero da Rede Globo, que sobrevoava a região para registrar imagens da BR-101, rodovia que liga a Região dos Lagos a São Gonçalo.

Os bandidos foram vistos em uma área de mata próxima ao bairro, perto de uma retroescavadeira que realizava a limpeza de um rio. As imagens mostram o grupo se deslocando pelas ruas locais, aparentando realizar uma espécie de ronda. Ao perceberem a presença do helicóptero, alguns criminosos tentaram se esconder.

Enquanto isso, uma operação da Polícia Militar ocorre na região com o objetivo de remover barricadas colocadas pelo tráfico. A ação conta com a mobilização de 50 policiais, três veículos blindados, retroescavadeiras e caminhões, reforçando os esforços para retomar o controle do território.

Essa situação reflete a tensão vivida pelos moradores do Jardim Catarina, que enfrentam diariamente os impactos da violência na comunidade.