Suspeito de envolvimento na morte de motorista de aplicativo é preso em São Gonçalo

Nesta sexta-feira (17), policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), cumpriram um mandado de prisão preventiva contra Paulo Henry Oliveira Alcântara Sousa, conhecido como "PH", pelo crime de homicídio qualificado. O mandado foi expedido pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo.

Paulo Henry é acusado de integrar o tráfico de drogas na comunidade do Pombal, no bairro Porto Novo, em São Gonçalo. Ele teria participado, no dia 22 de julho de 2024, do espancamento que resultou na morte de José Paulo dos Santos, motorista de aplicativo.

Leia também:

Batalhão da PM destaca produtividade nos primeiros 15 dias do ano em Niterói e Maricá

Policial reformado pede socorro no 7º BPM após ser baleado na Trindade, São Gonçalo



De acordo com as investigações, José Paulo transportava Kaylane dos Santos Andrade até a comunidade do Pombal. Por questões de segurança, ele pediu que Kaylane desembarcasse em um ponto próximo à entrada da comunidade, o que gerou insatisfação da passageira. Kaylane reclamou com membros do tráfico local, incluindo seu namorado, Juan Vinícius de Paula Pereira, conhecido como "Tortinho".

Os traficantes, liderados por Juan, aguardaram o desembarque de Kaylane, capturaram José Paulo e o agrediram violentamente até a morte.

Na primeira fase da operação, Kaylane e Juan foram presos. Nesta sexta-feira, a ação foi concluída com a captura de Paulo Henry, que estava escondido na comunidade do Pombal.

Após a prisão, Paulo Henry foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A população pode ajudar no combate ao crime por meio de denúncias anônimas pelo WhatsApp (21) 98596-7156. O sigilo é garantido.