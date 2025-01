Projeto Verão: Busca por beleza e saúde aumenta procura por academias em São Gonçalo neste início de ano

Com a chegada de um novo ano, as academias passam a receber muitos alunos com o sonho do "projeto verão" - Foto: Layla Mussi

Com a chegada de um novo ano, as academias passam a receber muitos alunos com o sonho do "projeto verão" - Foto: Layla Mussi

Quando o assunto é estabelecer novos objetivos, há quem diga que não há época melhor para traçá-los do que o começo do ano, e disso os brasileiros sabem bem. Dietas, cuidados com o corpo, novos objetivos, recomeços, tudo isso se encaixa perfeitamente no quesito "ano novo".

Não à toa, quando questionados sobre suas prioridades para 2025 durante um estudo da Preply sobre o tema, parte dos ouvintes foram enfáticos: não só já começaram a preencher a lista de desejos, como terão um foco bastante especial nos próximos doze meses: praticar mais exercícios físicos, meta compartilhada por 45,5% dos entrevistados, ranqueada como a 2ª maior meta dos brasileiros para 2025.

Em São Gonçalo, o setor de academias é aquecido no iní

Estudo com os planos e desejos de aprendizagem dos brasileiros para 2025 | Foto: Divulgação/Preply

cio do ano devido à busca por saúde e autoestima.

Motivadas pela lista de promessas de ano novo, muitas pessoas buscam melhorar a estética e ter um bom condicionamento físico proporcionado pelas academias, que nesta época do ano, estão em alta temporada.

Para o terapeuta integrativo Antônio Carlos Figueiredo, ingressar em uma nova academia neste início de ano está sendo essencial para manter mente e corpo alinhados de maneira saudável.

"Comecei nessa academia ontem mesmo. Malho desde 2004, mas parei por um tempo, principalmente pela correria de final de ano. Mas a atividade física é uma coisa que já faz parte da minha vida há muito tempo, então recomendo pra quem queira começar, que comece, porque além de ser uma qualidade de vida, é muito importante que as pessoas possam cuidar do corpo e da mente ao mesmo tempo" afirmou.

Embora a motivação seja positiva, especialistas alertam para a importância de um cuidado prévio essencial: realizar avaliações médicas antes de iniciar qualquer atividade física. A prática regular de exercícios traz inúmeros benefícios, mas iniciar sem orientação adequada pode expor o organismo a riscos, especialmente para quem está sedentário há muito tempo ou tem condições de saúde pré-existentes.

Antônio Carlos Figueiredo vê na atividade física uma forma de equilibrar corpo e mente de maneira saudável | Foto: Layla Mussi

"Meu projeto de verão nunca acaba, é para o ano todo, então é interessante que a gente procure o exercício não só nessa época do ano. É claro que a estética está no "bolo", se olhar no espelho e gostar do que está vendo, mas cuidar da saúde é essencial, evitar as dores, as doenças. E isso é notório no meu dia a dia quando estou frequentando a academia: raramente fico doente, as dores diminuem. O preço que você paga por não se exercitar é muito alto", completou o terapeuta.

Atividade física como modelo de vida

Há também os que não abrem mão da atividade física seja qual for a época do ano. Para a criadora de conteúdo digital Maíra Fabrício Teixeira, a vida fica muito mais fácil quando se tem o auxílio de atividades que auxiliem na redução do estresse e sintomas de ansiedade, na melhora da qualidade do sono, redução de sintomas depressivos, melhora da força, equilíbrio e flexibilidade, além de socialização e convivência.

"Eu já treino há quase 30 anos. Iniciei minha vida no esporte, no ballet, jazz e sapateado, e nunca parei de treinar. A mulher, inclusive, quando chega aos 40 anos, não tem como escapar, a gente precisa da musculação, precisa se mover, dançar. Eu sou uma apaixonada pelo esporte, e com isso não tenho nenhum problema de saúde, os médicos até brincam que parece que acabei de nascer. Consigo manter uma alimentação adequada e o equilíbrio da mente e do corpo, tudo dentro da academia", contou Maíra.

1/2 | Foto: Layla Mussi

2/2 | Foto: Layla Mussi





Motivação além do verão

"No início, quando eu era mais jovem, a motivação era ser "gostosona", "bombada", e isso foi um gás para que eu nunca parasse e viesse nessa constante. Hoje por exemplo, meu filho de 22 anos está aqui, me acompanha, porque o exemplo arrasta. Mas a gente vê que chega janeiro e a academia recebe o dobro de pessoas, porque infelizmente muitos tem essa cultura de pensar somente no carnaval, então acabam deixando de pensar na saúde durante o ano inteiro. O ideal é que não parassem, que despertassem para uma vida de movimento do corpo e da mente", afirmou a criadora de conteúdo digital.

A atividade física regular é fundamental para prevenir e tratar doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), como as cardíacas, acidentes vasculares cerebrais, diabetes e câncer de mama e de colo do útero. Além disso, a prática oferece proteção significativa contra o desenvolvimento de depressão e ansiedade. Isso ocorre porque o exercício ajuda a regular hormônios, como a endorfina, responsável pela sensação de bem-estar, além de promover interação social e aliviar o estresse diário.

"Eu cuido muito do corpo, treino de segunda à sexta, mas hoje pra mim o principal é a mente. Porque a gente fica doente não só do corpo, mas também da cabeça. Então na academia, quando você vem, parece que libera todos os problemas, extravasa. Deveria ser uma obrigação para toda mulher, porque ajuda demais até mesmo na ansiedade. Eu mesma trabalho a minha ansiedade aqui, não tomo remédio", completou Maíra.

Ranking de planos para 2025

Além de um olhar mais atento para a própria saúde física e mental, objetivo que só fica atrás dos planos financeiros, compartilhados por 50% dos entrevistados durante o mais novo estudo da Preply [plataforma de ensino online], também aparecem entre os planos mais comuns dos brasileiros: estudar sobre educação financeira (49,9%), dominar um novo idioma (43,7%) e, claro, investir nas próprias competências profissionais (36,5%).

Para compreender os planos da população para 2025, o estudo pediu que brasileiros de todas as regiões dividissem um pouco do que esperam para o ano que acaba de começar, bem como os aprendizados que levarão de 2024 para o novo ciclo.