Foragido é preso em Cabo Frio, Região dos Lagos

Policiais penais da Divisão de Busca e Recaptura (RECAP), da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/RJ), coordenados pelo Diretor de Capturas, através de trabalho de análise de dados e informações provenientes do Disque Denúncia (2253-1177), recapturaram na manhã desta quarta-feira (15), na Comunidade do Lixo, localizada no bairro de São Cristóvão, também conhecido como Manoel Corrêa, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, o criminoso Rodrigo de Souza Duarte, vulgo “Baianinho”, de 37 anos.

Leia também:

Botafogo busca a contratação de Wendel, volante do Zenit

Caveirão da polícia derrapa em óleo e atinge 3 carros e uma moto no Alemão

Ligado a facção criminosa Comando Vermelho (CV) e considerado de Alta Periculosidade no sistema carcerário, “Baianinho”, regrediu ao semiaberto em maio de 2022, e recebeu o benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL), no mês de agosto do ano de 2022, não retornando a sua unidade prisional, dentro do prazo previsto na Lei de Execução Penal. Ele possui histórico de ingressos e reingressos desde o ano de 2010, respondendo pelos crimes de Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Contra ele constava um Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), Espécie de prisão: Recaptura, pelo crime de Tráfico de drogas, onde fora condenado a uma pena de 06 anos, já tendo cumprido 04 anos de prisão.

Diante dos fatos, “Baianinho” foi conduzido à 126ª DP (Cabo Frio), onde foi cumprido o Mandado de Prisão, e, posteriormente, ele foi encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.

A RECAP/SEAP, pede o apoio da população para denunciar o paradeiro de foragidos da Justiça, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido