Caveirão da polícia derrapa em óleo e atinge 3 carros e uma moto no Alemão

Em uma operação no Complexo do Alemão, situado na zona norte do Rio, nesta quarta-feira (15), um caveirão blindado da Polícia Militar derrapou em uma ladeira e quase atingiu um morador. Ao descer a via, sem controle, o veículo acertou três carros e uma moto.

A ação desta manhã, organizada pelas forças de segurança do Rio de Janeiro, é uma uma fase da “Operação Torniquete”. O objetivo dessa ação é a “Caixinha do Comando Vermelho”, um esquema de lavagem de dinheiro e de financiamento da organização criminosa.

Leia também:

Circuito de Férias: Partage São Gonçalo oferece programação especial com foco na cultura Geek e Gamer

Caixa inicia hoje calendário de aditamento do Novo Fies

Os policiais estão presentes também no Complexo da Penha e buscam cumprir 13 mandados de prisão. Originalmente, a intenção era prender 14 pessoas, entretanto, esse número caiu para 13 após a morte de um dos alvos em uma disputa por territórios.

Durante a operação, ocorreu um confronto armado, e traficantes levantaram barricadas e despejaram óleo no asfalto para coibir a aproximação dos blindados

Em outra área do complexo, policiais militares usaram um maçarico para retirar os obstáculos. Os criminosos usaram um trilho de trem como cancela que teve que ser partido a fogo. Além disso, também foram utilizadas retroescavadeiras.

Há também denúncias de invasão a residências nas comunidades. De acordo com os moradores, policiais estão averiguando celulares e revistando os imóveis sem permissão judicial.

Caveirao não conseguiu a ladeira.

Operação segue firme no alemão pic.twitter.com/ANI0sOaWJ1 — Plantão Baixada RJ (@plantaobaixadaa) January 15, 2025

Saldo parcial da operação

Até o momento, três suspeitos mortos, 12 presos, sendo 8 mandados de prisão cumpridos e 4 presos em flagrante; 7 feridos, dentre eles um agente do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e 5 foragidos.

Nesta ação, os agentes visavam desarticular o núcleo financeiro da organização criminosa. Os alvos seriam as famílias e operadores do fundo bancário da facção, conhecida como Caixinha, cujo dinheiro é proveniente de crimes que influenciam negativamente a vida da população, como roubos, furto de carros e de cargas, extorsão e disputa de territórios.

A operação tinha como principal alvo, o traficante Edgar Alves de Andrade, de 54 anos, vulgo Doca ou Urso. Ele possui uma extensa lista de crimes e é o responsável por invasões a inúmeras comunidades.

Entretanto, a Secretaria de Segurança investiga se houve vazamento de informações sobre a investida. Na noite de terça-feira (14), já circulava informações sobre uma possível movimentação policial nas primeiras horas da manhã.

De acordo com as investigações realizadas com o auxílio de uma tecnologia avançada pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro, apontam um esquema bem trabalhado de manipulação de dinheiro, ao todo foram 5 mil operações financeiras, somando R$ 21 milhões vindos de atividades ilícitas.