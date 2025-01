Botafogo busca a contratação de Wendel, volante do Zenit

O Botafogo se interessou pela contratação do volante Wendel, do Zenit, da Rússia. O clube carioca já realizou uma proposta formal aos russos e aguarda os próximos passos para seguir com o negócio.

O jogador vê com bons olhos um retorno ao Brasil e a chance de jogar no Glorioso. Além do projeto apresentado ter agradado ao atleta, a vontade de deixar a Rússia também pensa na decisão de Wendel.

O staff do volante vê os retornos de Luiz Henrique e Igor Jesus como exemplos positivos. Ambos chegaram no Botafogo, se destacaram e conseguiram alcançar à Seleção brasileira do técnico Dorival Júnior.

Leia também:

➤ Caveirão da polícia derrapa em óleo e atinge 3 carros e uma moto no Alemão

➤ Alerta contra a dengue: com mais de 800 casos em todo estado, população pode ajudar a eliminar focos do mosquito

O desejo do Botafogo em Wendel não é de agora. O Alvinegro tentou o acerto com o jogador no começo do último ano mas esbarrou na pedida alta do Zenit. Houve até uma tentativa de liberação para o meio de 2024, mas o clube europeu foi irredutível.

Revelado pelo Fluminense, Wendel também passou pelo Sporting, de Portugal, antes de chegar ao futebol russo em outubro de 2021. Ele tem dois gols e 11 assistências em 19 jogos pelo Zenit na atual temporada.