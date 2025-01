Polícia Militar apreende drogas e munições em Saquarema

Policiais militares apreenderam uma grande quantidade de drogas, munições e dinheiro durante uma operação na noite deste domingo (12) em Saquarema. A ação resultou em uma troca de tiros entre os agentes e os criminosos na localidade, conhecida por ser ponto de tráfico de drogas, em Jaconé.

No patrulhamento de rotina, os agentes de segurança avistarm seis pessoas em uma área de mata. Entre esse grupo, três dos suspeitos estavam armados com pistolas. No momento em que se aproximaram dos indivíduos para realizar a abordagem, os policiais foram recebidos a tiros pelos criminosos. Houve então troca de tiros, o que possibilitou a fuga dos criminosos.

Depois que a situação foi controlada, os militares iniciaram uma ação de buscas na localidade e encontraram uma mochila com 345 pinos de cocaína, 137 pedras de crack, 134 buchas de maconha, além de R$ 935 em espécie e nove munições de calibre 9 mm.

O caso foi registrado na 124ª DP (Saquarema), para onde o material apreendido foi levado, e as investigações terão início.